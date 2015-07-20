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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Металлург Л
Авангард - Металлург Л: обзор матча 20 июля 2015
Авангард
20.07.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Л
78'
Д. Синяев (П)
47'
А. Харин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Металлург Л
90'
Замена
П. Душкин
️️️️
А. Овчинников
87'
Замена
М. Большаков
️️️️
Р. Ахвледиани
84'
Желтая карточка
А. Асташов
81'
Замена
К. Титов
️️️️
Е. Барбашин
80'
Вторая желтая
О. Кожемякин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Синяев
78'
70'
Желтая карточка
О. Кожемякин
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Сойников
63'
Замена
К. Пушкин
️️️️
А. Мотов
63'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
59'
Замена
А. Жмакин
️️️️
А. Носов
57'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Войнов
55'
53'
Желтая карточка
А. Овчинников
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Харин
38'
Замена
А. Асташов
️️️️
Г. Подковыров
30'
Желтая карточка
Г. Подковыров
13'
Желтая карточка
Р. Еремеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
57
Денис Сойников
ЦП
17
Денис Синяев
АП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Мотов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
14
Александр Харин
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
11
Артем Жмакин
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
25
Александр Асташов
ЦЗ
6
Павел Душкин
ЦП
13
Антон Фарафонов
ЦП
3
Александр Ульянчев
ЦП
24
Максим Большаков
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Сулоев
29
Хайманов
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
71
Мастерной
57
Сойников
17
Синяев
11
Носов
10
Мотов
19
Мичуренков
2-5-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
29
Фролов
14
Харин
5
Викторов
14
Подковыров
13
Еремеев
10
Овчинников
4
Барбашин
9
Ахвледиани
57
Сойников
15
Есиков
15
Есиков
57
Сойников
10
Мотов
27
Пушкин
27
Пушкин
10
Мотов
11
Носов
11
Жмакин
11
Жмакин
11
Носов
22
Войнов
26
Мустафин
26
Мустафин
22
Войнов
10
Овчинников
6
Душкин
6
Душкин
10
Овчинников
9
Ахвледиани
24
Большаков
24
Большаков
9
Ахвледиани
14
Подковыров
25
Асташов
25
Асташов
14
Подковыров
Остались в запасе
Авангард
Металлург Л
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
13
Антон Фарафонов
ЦП
3
Александр Ульянчев
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Остались в запасе
13
Антон Фарафонов
ЦП
3
Александр Ульянчев
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Авангард - Металлург Л
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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