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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Торпедо
Энергомаш - Торпедо: обзор матча 20 июля 2015
Энергомаш
20.07.2015, понедельник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
35'
С. Тюпиков
60'
С. Тюпиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Торпедо
Замена
А. Штыпула
️️️️
Д. Белобаев
90'
Желтая карточка
Д. Белобаев
89'
88'
Замена
И. Мельников
️️️️
А. Степанов
81'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Подкорытов
Замена
В. Фасхутдинов
️️️️
А. Агеев
77'
Желтая карточка
М. Меренков
73'
69'
Замена
Ю. Петраков
️️️️
В. Скородумов
65'
Желтая карточка
С. Шумейко
65'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
С. Тюпиков
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
Д. Дегтев
60'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Тюпиков
56'
Замена
Д. Соколов
️️️️
К. Кертанов
Замена
А. Агеев
️️️️
А. Аршинов
56'
50'
Желтая карточка
Е. Ежов
Желтая карточка
Д. Самойлов
45'
42'
Желтая карточка
В. Скородумов
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Тюпиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
28
Семейкин
29
Меренков
2
Колесников
91
Аршинов
21
Белобаев
15
Самойлов
26
Кудрин
27
Калугин
7
Тонких
22
Дегтев
4-2-1-3
16
Шафинский
4
Ширяев
2
Шумейко
6
Шустиков
66
Ежов
57
Подкорытов
6
Павлов
18
Кертанов
67
Скородумов
30
Степанов
77
Тюпиков
91
Аршинов
76
Агеев
76
Агеев
91
Аршинов
Агеев
88
Фасхутдинов
88
Фасхутдинов
Агеев
21
Белобаев
19
Штыпула
19
Штыпула
21
Белобаев
22
Дегтев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
22
Дегтев
57
Подкорытов
22
Дворецков
22
Дворецков
57
Подкорытов
77
Тюпиков
45
Тимохин
45
Тимохин
77
Тюпиков
18
Кертанов
25
Соколов
25
Соколов
18
Кертанов
30
Степанов
32
Мельников
32
Мельников
30
Степанов
67
Скородумов
77
Петраков
77
Петраков
67
Скородумов
Остались в запасе
Энергомаш
Торпедо
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
31
Тимур Багаутдинов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
Остались в запасе
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
31
Тимур Багаутдинов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Энергомаш - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Энергомаш
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