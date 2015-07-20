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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Коломна
Волга - Коломна: обзор матча 20 июля 2015
Волга
20.07.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
4 : 2
Завершен
Коломна
3'
А. Рощин
6'
Р. Урхов
54'
А. Рощин
67'
С. Коровушкин
22'
Д. Лушников (П)
51'
Д. Садиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Коломна
90'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
А. Карасевич
Замена
М. Михеев
️️️️
С. Алборов
88'
Замена
Е. Пышкин
️️️️
С. Коровушкин
86'
83'
Замена
А. Ерастов
️️️️
А. Воронков
Замена
А. Назарько
️️️️
А. Соловьёв
81'
79'
Замена
А. Викулов
️️️️
С. Турченков
Замена
А. Саргсян
️️️️
А. Ахметгалимов
78'
75'
Замена
А. Новичков
️️️️
Р. Джигкаев
Замена
И. Виноградов
️️️️
М. Киселев
68'
ГОЛ! 4:2!
С. Коровушкин
67'
60'
Замена
А. Гадзаов
️️️️
А. Якушев
ГОЛ! 3:2!
А. Рощин
54'
51'
ГОЛ! 2:2!
Д. Садиков
44'
Желтая карточка
А. Спирин
41'
Красная карточка
Д. Бушуев
36'
Желтая карточка
С. Шаюнов
22'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Лушников
ГОЛ! 2:0!
Р. Урхов
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Рощин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Волга
22
Петр Устинов
ВР
11
Александр Назарько
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
2-5-2-1
37
Романенко
5
Сергеев
21
Лобанов
40
Киселев
8
Ахметгалимов
23
Алборов
77
Настусенко
18
Коровушкин
11
Соловьёв
10
Урхов
69
Рощин
3-5-2
1
Карасевич
80
Якушев
14
Шаюнов
7
Бушуев
17
Воронков
15
Джигкаев
19
Никитянов
31
Спирин
10
Лушников
11
Садиков
12
Турченков
11
Соловьёв
11
Назарько
11
Назарько
11
Соловьёв
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
4
Саргсян
8
Ахметгалимов
40
Киселев
14
Виноградов
14
Виноградов
40
Киселев
18
Коровушкин
26
Пышкин
26
Пышкин
18
Коровушкин
23
Алборов
6
Михеев
6
Михеев
23
Алборов
15
Джигкаев
18
Новичков
18
Новичков
15
Джигкаев
80
Якушев
35
Гадзаов
35
Гадзаов
80
Якушев
17
Воронков
4
Ерастов
4
Ерастов
17
Воронков
12
Турченков
9
Викулов
9
Викулов
12
Турченков
1
Карасевич
16
Гусейнов
16
Гусейнов
1
Карасевич
Остались в запасе
Волга
Коломна
22
Петр Устинов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Волга - Коломна
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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