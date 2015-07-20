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Кубань (ЛФЛ) - Урал
Кубань (ЛФЛ) - Урал: обзор матча 20 июля 2015
Кубань (ЛФЛ)
20.07.2015, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Урал
73'
Э. Манучарян
90+3'
Г. Асеведо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Урал
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Асеведо
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Аршавин
84'
83'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
75'
74'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Н. Бурмистров
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Манучарян
Пас отдал
Д. Дорожкин
72'
Травма
Н. Бурмистров
69'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
И. Бальде
65'
Желтая карточка
В. Игнатьев
60'
Желтая карточка
А. Аршавин
58'
45'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
11
Манолев
44
Шунич
2
Шандао
10
Мельгарехо
55
Кулик
19
Рабиу
20
Игнатьев
11
Ткачев
28
Аршавин
6
Бальде
4-1-2-2-1
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Фонтанелло
14
Мартынович
2
Хозин
92
Емельянов
41
Сапета
10
Лунгу
18
Бурмистров
21
Ерохин
13
Дорожкин
28
Аршавин
11
Букур
11
Букур
28
Аршавин
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
6
Бальде
10
Павлюченко
10
Павлюченко
6
Бальде
13
Дорожкин
30
Асеведо
30
Асеведо
13
Дорожкин
18
Бурмистров
16
Ставпец
16
Ставпец
18
Бурмистров
10
Лунгу
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Лунгу
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Урал
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Кубань
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