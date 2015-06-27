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    Расписание матчей 27-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2015, 1/4 финала
    27 июня, суббота
    02:30
    Аргентина
    0:0
    (5:4)п
    Колумбия
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    27 июня, суббота
    04:00
    Даллас
    2:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    23:59
    Торонто
    0:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 12 тур
    27 июня, суббота
    14:30
    Белшина
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    19:00
    Торпедо-БелАЗ
    3:1
    Витебск
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    19:30
    Шахтер
    1:0
    Нафтан
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2015, 18 тур
    27 июня, суббота
    15:30
    Жетысу
    1:1
    Актобе
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    16:00
    Кайсар
    1:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 14 тур
    27 июня, суббота
    16:30
    Старт
    3:1
    Олесунн
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    19:00
    Русенборг
    1:1
    Мольде
    Матч завершен
    27 июня, суббота
    21:00
    Стабек
    3:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 9 тур
    27 июня, суббота
    22:00
    Аваи
    1:2
    Гремио
    Матч завершен
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