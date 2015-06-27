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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 27 июня 2015
Аргентина
27.06.2015, суббота, 02:30
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Колумбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Колумбия
ГОЛ!
К. Тевес
5:4
Пенальти не реализован!
Д. Мурильо
Пенальти не реализован!
М. Рохо
Пенальти не реализован!
К. Суньига
Пенальти не реализован!
Л. Билья
ГОЛ!
Э. Кардона
4:4
ГОЛ!
Э. Лавесси
4:3
Пенальти не реализован!
Л. Муриэль
ГОЛ!
Э. Банега
3:3
ГОЛ!
Х. Куадрадо
2:3
ГОЛ!
Э. Гарай
2:2
ГОЛ!
Р. Фалькао
1:2
ГОЛ!
Л. Месси
1:1
ГОЛ!
Х. Родригес
0:1
Желтая карточка
Л. Месси
90'
+1
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
86'
85'
Желтая карточка
Р. Фалькао
84'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Пасторе
76'
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Д. Мартинес
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
72'
40'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
36'
Желтая карточка
С. Ариас
Желтая карточка
Х. Маскерано
34'
24'
Замена
Э. Кардона
️️️️
Т. Гутьеррес
20'
Желтая карточка
А. Мехья
Желтая карточка
С. Агуэро
19'
12'
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
14
Сегундо Ибарбо
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Эдвин Кардона
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-3-1
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
19
Отаменди
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Билья
11
Ди Мария
21
Пасторе
10
Месси
9
Агуэро
4-3-1-2
1
Оспина
18
Суньига
2
Сапата
22
Мурильо
4
Ариас
11
Куадрадо
15
Мехья
14
Ибарбо
10
Родригес
21
Мартинес
19
Гутьеррес
21
Пасторе
7
Банега
7
Банега
21
Пасторе
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
9
Агуэро
11
Тевес
11
Тевес
9
Агуэро
19
Гутьеррес
8
Кардона
8
Кардона
19
Гутьеррес
21
Мартинес
9
Фалькао
9
Фалькао
21
Мартинес
14
Ибарбо
19
Муриэль
19
Муриэль
14
Ибарбо
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
12
Камило Варгас
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
23
Кристиан Бонилья
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
23
Кристиан Бонилья
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Аргентина - Колумбия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско
(Мехико)
Стадион:
Саусалито
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