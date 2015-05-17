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    Расписание матчей 17-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 2 тур
    17 мая, воскресенье
    00:30
    Коритиба
    2:0
    Гремио
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:30
    Гойас
    2:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    03:00
    Коринтианс
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Фигейренсе
    0:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    22:00
    Сантос
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    4:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, группа Западная конференция
    17 мая, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    17 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:1
    Торонто
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    Колорадо
    Перенесен на неопределенный срок
    17 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    3:1
    Портленд
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    2:0
    Коламбус
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    23:59
    Орландо Сити
    4:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 28 тур
    17 мая, воскресенье
    11:00
    Урал (мол)
    1:0
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 38 тур
    17 мая, воскресенье
    13:00
    Жирона
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Понферрадина
    0:1
    Льягостера
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:15
    Бетис
    5:1
    Луго
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    22:00
    Тенерифе
    1:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 32 тур
    17 мая, воскресенье
    13:30
    Кайсери Эрджиесспор
    0:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:00
    Бурсаспор
    2:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Эскишехирспор
    2:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Мерсин Идманюрду
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 36 тур
    17 мая, воскресенье
    13:30
    Сассуоло
    3:2
    Милан
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Верона
    2:1
    Эмполи
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:4
    Дженоа
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    0:1
    Палермо
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    21:45
    Рома
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 28 тур
    17 мая, воскресенье
    13:30
    Спартак
    0:4
    ЦСКА
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Уфа
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    18:30
    Краснодар
    2:2
    Торпедо
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 24 тур
    17 мая, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    2:1
    Металлист
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Волынь
    4:2
    Говерла
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:30
    Динамо
    1:0
    Днепр
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 33 тур
    17 мая, воскресенье
    14:45
    Грассхоппер
    2:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    14:45
    Тун
    2:2
    Цюрих
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Базель
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 29 тур
    17 мая, воскресенье
    15:00
    Хобро
    0:1
    Вестсьелланд
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    18:00
    Силькеборг
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Мидтьюлланд
    2:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2014/2015), 8 тур, группа A
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:3
    Гент
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    21:30
    Шарлеруа
    5:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), 34 тур
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    1:3
    Твенте
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Камбур
    1:2
    Виллем II
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Дордрехт
    2:1
    Аякс
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    НАК Бреда
    4:5
    Гронинген
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    3:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    1:4
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    1:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    3:3
    Утрехт
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    15:30
    АДО Ден Хааг
    2:3
    ПСВ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 37 тур
    17 мая, воскресенье
    15:30
    Суонси
    2:4
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    18:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 28 тур
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Теплице
    1:1
    Пршибрам
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    18:00
    Баник
    4:3
    Динамо
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    18:00
    Слован
    2:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:00
    Млада Болеслав
    1:1
    Яблонец
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    19:00
    Славия
    2:0
    Дукла
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 27 тур
    17 мая, воскресенье
    16:00
    Буковина
    0:1
    Гелиос
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Звезда К
    1:0
    ФК Сумы
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    17:00
    Тернополь
    1:1
    Десна
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 33 тур
    17 мая, воскресенье
    17:30
    Рапид
    4:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 6 тур
    17 мая, воскресенье
    18:30
    Гомель
    3:0
    Минск
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 33 тур
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    2:1
    Арука
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Морейренcе
    1:1
    Эшторил
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Пасуш де Феррейра
    3:2
    Академика
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Спортинг
    4:1
    Брага
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Белененсеш
    1:1
    Порту
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Витория Гимараеш
    0:0
    Бенфика
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Пенафиел
    2:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Маритиму
    4:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 37 тур
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Вильярреал
    2:1
    Малага
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Эльче
    2:3
    Атлетик
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Депортиво
    2:0
    Леванте
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Атлетико
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Реал Сосьедад
    0:3
    Гранада
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Кордоба
    1:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Хетафе
    1:1
    Эйбар
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Эспаньол
    1:4
    Реал
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Валенсия
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    20:00
    Севилья
    2:1
    Альмерия
    Матч завершен
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