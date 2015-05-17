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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бетис - Луго
Бетис - Луго: обзор матча 17 мая 2015
Бетис
17.05.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Сегунда, 38 тур
5 : 1
Завершен
Луго
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Матчи команд
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Информация о матче
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Бенито Вильямарин
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