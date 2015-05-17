Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Торпедо
Краснодар - Торпедо: обзор матча 17 мая 2015
Краснодар
17.05.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
26'
Вандерсон (П)
63'
Р. Лаборде
58'
А. Путило
73'
К. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Торпедо
87'
Замена
А. Пугин
️️️️
У. Виейра
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
85'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Мамаев
84'
83'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
К. Комбаров
79'
Травма
К. Комбаров
Желтая карточка
В. Быстров
75'
74'
Замена
А. Смарасон
️️️️
Р. Мирзов
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Комбаров
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
68'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лаборде
63'
62'
Желтая карточка
К. Комбаров
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Путило
54'
Желтая карточка
В. Стеклов
Желтая карточка
А. Гранквист
40'
Желтая карточка
М. Перейра
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вандерсон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Арнор Смарасон
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
10
Ахмедов
10
Перейра
15
Широков
10
Мамаев
21
Лаборде
14
Вандерсон
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
5
Микуцкис
44
Рыков
17
Тигиев
16
Стеванович
20
Зенев
20
Стеклов
14
Путило
10
Угу Виейра
27
Мирзов
10
Мамаев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Мамаев
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
9
Комбаров
34
Кацалапов
34
Кацалапов
9
Комбаров
10
Угу Виейра
17
Пугин
17
Пугин
10
Угу Виейра
27
Мирзов
4
Смарасон
4
Смарасон
27
Мирзов
Остались в запасе
Краснодар
Торпедо
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Краснодар - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Краснодар
Торпедо
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
10:23
1
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
Вчера, 10:15
5
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
10:23
1
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
Вчера, 10:15
5
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+