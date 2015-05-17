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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 17 мая 2015
Кальяри
17.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
9'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
90'
+2
Замена
А. Бентивенья
️️️️
Р. Квайсон
88'
Замена
Э. Мареска
️️️️
М. Яяло
Замена
С. Лонго
️️️️
А. Бальзано
84'
81'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
М. Диаките
81'
Желтая карточка
А. Экдаль
80'
67'
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Л. Ригони
Замена
М. Сау
️️️️
П. М'Поку
63'
Желтая карточка
А. Бальзано
55'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Г. Донса
46'
12'
Желтая карточка
И. Чочев
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
6'
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Бркич
22
Авелар
13
Россеттини
23
Диаките
14
Бальзано
30
Донса
8
Экдаль
27
Дессена
17
Фариас
40
М'Поку
9
Чоп
4-3-1-2
70
Соррентино
2
Витьелло
5
Дапрела
21
Гонсалес
4
Анджелкович
18
Яяло
30
Ригони
18
Чочев
20
Васкес
11
Белотти
19
Квайсон
30
Донса
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
30
Донса
14
Бальзано
9
Лонго
9
Лонго
14
Бальзано
40
М'Поку
25
Сау
25
Сау
40
М'Поку
19
Квайсон
96
Бентивенья
96
Бентивенья
19
Квайсон
18
Яяло
16
Мареска
16
Мареска
18
Яяло
30
Ригони
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
30
Ригони
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Джанлука Феста
21
Данило Ортис
ЦЗ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Остались в запасе
21
Данило Ортис
ЦЗ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кальяри - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Сант-Элия
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