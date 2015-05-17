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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 17 мая 2015
Торино
17.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
52'
М. Лопес
69'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
Замена
М. Бенасси
️️️️
О. Эль-Каддури
85'
76'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Кристиансен
Замена
К. Молинаро
️️️️
Г. Силва
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
Пас отдал
Н. Максимович
69'
Замена
К. Глик
️️️️
П. Янссон
68'
65'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Р. Меджиорини
57'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Э. Моретти
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
Пас отдал
Н. Максимович
52'
Желтая карточка
Г. Силва
45'
+3
Желтая карточка
Н. Максимович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
90
Симоне Россо
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
24
Моретти
18
Янссон
27
Силва
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
14
Гацци
5
Вивес
11
Лопес
77
Мартинес
4-1-3-2
22
Барди
21
Фрей
12
Цесар
5
Гамберини
3
Бираги
16
Радованович
22
Иско
10
Кристиансен
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
27
Силва
3
Молинаро
3
Молинаро
27
Силва
18
Янссон
15
Глик
15
Глик
18
Янссон
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
69
Меджиорини
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
69
Меджиорини
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
10
Кристиансен
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
10
Кристиансен
Остались в запасе
Торино
Кьево
90
Симоне Россо
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
90
Симоне Россо
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
Остались в запасе
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Торино - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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