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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Альмерия
Севилья - Альмерия: обзор матча 17 мая 2015
Севилья
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
65'
В. Иборра
71'
В. Иборра
30'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Альмерия
83'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Замена
Витоло
️️️️
Х. Антонио Рейес
76'
75'
Красная карточка
А. Трухильо
74'
Замена
Т. Хемед
️️️️
В. Силва
73'
Желтая карточка
Т. Парти
ГОЛ! 2:1!
В. Иборра
71'
68'
Желтая карточка
Рубен
ГОЛ! 1:1!
В. Иборра
65'
64'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Корона
60'
Желтая карточка
Корона
Замена
Б. Тремулинас
️️️️
А. Аррибас
58'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Ф. Наварро
57'
30'
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
Пас отдал
Д. Зонго
17'
Замена
А. Трухильо
️️️️
Х. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-4-1-1
15
Серхио Рико
3
Наварро
14
Аррибас
15
Колоджейчак
90
Фигейраш
10
Иборра
25
Мбиа
11
Банега
19
Рейес
4
Суарес
9
Гамейро
4-1-2-3
23
Рубен
23
Наварро
88
Мичел
15
дос Сантос
16
Дюбарбье
19
Эспиноса
18
Парти
19
Зонго
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
14
Аррибас
14
Тремулинас
14
Тремулинас
14
Аррибас
19
Рейес
7
Витоло
7
Витоло
19
Рейес
3
Наварро
10
Аспас
10
Аспас
3
Наварро
23
Наварро
5
Трухильо
5
Трухильо
23
Наварро
15
Корона
12
Азиз
12
Азиз
15
Корона
11
Силва
10
Хемед
10
Хемед
11
Силва
Остались в запасе
Севилья
Альмерия
34
Бету
ВР
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
Остались в запасе
34
Бету
ВР
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Севилья - Альмерия
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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