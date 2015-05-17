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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 17 мая 2015
Вильярреал
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Малага
82'
Ж. Морено
87'
Ж. Морено
90'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
Пас отдал
Дуда
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Антонио Дорадо
87'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
87'
Желтая карточка
А. Рукавина
86'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
82'
76'
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
Л. Вьетто
73'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Дос Сантос
72'
70'
Замена
Дуда
️️️️
С. Кастильехо
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
69'
63'
Замена
Хуанми
️️️️
Р. Орта
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Кэмпбелл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Вильярреал
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
26
Cерхио Маркос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-3
12
Хуан Карлос
2
Рукавина
4
Руис
5
Дорадо
5
Йокич
24
Коста
14
Тригерос
21
Бруно
10
Кэмпбелл
10
Дос Сантос
10
Вьетто
4-2-2-2
13
Камени
2
Ангелери
23
Торрес
16
Росалес
3
Велигтон
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
21
Орта
39
Амрабат
24
Гуэрра
10
Кэмпбелл
16
Гомес
16
Гомес
10
Кэмпбелл
5
Дорадо
2
Гаспар
2
Гаспар
5
Дорадо
10
Дос Сантос
7
Морено
7
Морено
10
Дос Сантос
70
Кастильехо
17
Дуда
17
Дуда
70
Кастильехо
21
Орта
7
Хуанми
7
Хуанми
21
Орта
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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