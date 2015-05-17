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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Динамо (мол)
Урал (мол) - Динамо (мол): обзор матча 17 мая 2015
Урал (мол)
17.05.2015, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
83'
А. Каляшин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Юсупов
️️️️
Е. Шумихин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
М. Филиппов
90'
+2
Желтая карточка
Е. Шумихин
89'
86'
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Моргунов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Каляшин
83'
66'
Замена
А. Каташевский
️️️️
И. Денисов
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Соболев
54'
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Бабушкин
53'
52'
Желтая карточка
М. Кузьмин
46'
Замена
А. Моргунов
️️️️
М. Могулкин
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Алтунин
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
Д. Давлетшин
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
С. Серченков
46'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
С. Гогниев
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Рукас
Желтая карточка
А. Дорожинский
13'
11'
Желтая карточка
А. Алтунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
97
Антон Алтунин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
64
Владислав Золотухин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
85
Никита Канавин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
3-3-1-3
51
Жариков
17
Фомин
32
Дорожинский
4
Чернов
55
Шумихин
94
Кашкаров
27
Чудин
8
Серченков
2
Гогниев
95
Бабушкин
0
Соболев
4-1-2-1-2
31
Лещук
6
Рукас
17
Иванов
8
Каляшин
18
Морозов
27
Денисов
97
Алтунин
77
Могулкин
6
Кузьмин
9
Обольский
96
Максименко
95
Бабушкин
42
Филиппов
42
Филиппов
95
Бабушкин
17
Фомин
81
Дурандин
81
Дурандин
17
Фомин
0
Соболев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
0
Соболев
27
Чудин
95
Давлетшин
95
Давлетшин
27
Чудин
2
Гогниев
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
2
Гогниев
8
Серченков
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
8
Серченков
55
Шумихин
10
Юсупов
10
Юсупов
55
Шумихин
Моргунов
85
Канавин
85
Канавин
Моргунов
27
Денисов
18
Каташевский
18
Каташевский
27
Денисов
77
Могулкин
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Могулкин
97
Алтунин
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Алтунин
Остались в запасе
Урал (мол)
Динамо (мол)
52
Роман Шалин
ЦФ
36
Илья Корелин
ЦП
64
Владислав Золотухин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
52
Роман Шалин
ЦФ
36
Илья Корелин
ЦП
64
Владислав Золотухин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Урал (мол) - Динамо (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Манеж «Урал»
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