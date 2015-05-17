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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 17 мая 2015
Манчестер Юнайтед
17.05.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
30'
А. Эррера
82'
Т. Блэкетт (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Желтая карточка
А. Эррера
90'
+5
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Блэкетт
Замена
В. Вальдес
️️️️
Д. Де Хеа
74'
Травма
Д. Де Хеа
73'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
М. Рохо
72'
72'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Касорла
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Бельерин
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Р. Фалькао
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Эррера
Пас отдал
Э. Янг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
3-2-2-1-1
43
Де Хеа
5
Рохо
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
25
Валенсия
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
9
Фалькао
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
43
Де Хеа
26
Вальдес
26
Вальдес
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Блэкетт
6
Блэкетт
5
Рохо
9
Фалькао
32
ван Перси
32
ван Перси
9
Фалькао
8
Касорла
10
Уилшир
10
Уилшир
8
Касорла
2
Бельерин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
2
Бельерин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая)
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