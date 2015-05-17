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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 17 мая 2015
Спартак
17.05.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
11'
Р. Еременко
21'
Р. Еременко
29'
З. Тошич
62'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
Г. Миланов
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+1
83'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
77'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
75'
62'
ГОЛ! 0:4!
А. Муса
Пас отдал
В. Березуцкий
61'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
К. Чельстрем
58'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
П. Эберт
53'
Желтая карточка
С. Брызгалов
51'
29'
ГОЛ! 0:3!
З. Тошич
Пас отдал
А. Муса
21'
ГОЛ! 0:2!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
П. Эберт
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Мурат Якин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
32
Ребров
23
Комбаров
92
Брызгалов
35
Таски
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
20
Эберт
88
Глушаков
27
Ромуло
10
Промес
57
Кротов
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Чельстрем
20
Эберт
88
Давыдов
88
Давыдов
20
Эберт
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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