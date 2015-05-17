Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 17 мая 2015
Динамо К
17.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Днепр
84'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
90'
+2
Желтая карточка
А. Мигунов
Желтая карточка
Д. Вида
87'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
84'
81'
Желтая карточка
П. Ксенз
76'
Замена
А. Мигунов
️️️️
А. Близниченко
Замена
В. Буяльский
️️️️
Ю. Бельханда
76'
64'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Матеус
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
64'
Желтая карточка
С. Сидорчук
60'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
М. Велозу
53'
46'
Замена
В. Федорчук
️️️️
Д. Канкава
16'
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
15
Драгович
21
Вида
34
Хачериди
21
Данило Силва
44
Велозу
37
Рыбалка
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-3-1-2
27
Лаштувка
19
Ксенз
5
Сваток
18
Гуйе
2
Влад
28
Шахов
90
Безус
23
Канкава
7
Близниченко
99
Матеус
9
Калинич
20
Бельханда
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Бельханда
44
Велозу
8
Сидорчук
8
Сидорчук
44
Велозу
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
7
Близниченко
90
Мигунов
90
Мигунов
7
Близниченко
99
Матеус
7
Лучкевич
7
Лучкевич
99
Матеус
23
Канкава
5
Федорчук
5
Федорчук
23
Канкава
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
27
Александр Васильев
ОП
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
71
Денис Бойко
ВР
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
27
Александр Васильев
ОП
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
71
Денис Бойко
ВР
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Динамо К - Днепр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Днепр
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+