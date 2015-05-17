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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 17 мая 2015
Рома
17.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
44'
Р. Наингголан
64'
В. Торосидис
18'
С. Перица
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Желтая карточка
А. Льяич
89'
Желтая карточка
В. Торосидис
86'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Пьянич
85'
82'
Замена
А. Геихо
️️️️
Гильерме
Замена
С. Думбия
️️️️
Х. Итурбе
81'
Желтая карточка
Р. Наингголан
79'
Замена
С. Кейта
️️️️
Ф. Тотти
74'
71'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Пинци
65'
Замена
П. Коне
️️️️
С. Перица
ГОЛ! 2:1!
В. Торосидис
64'
50'
Желтая карточка
Т. Арто
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Ф. Тотти
44'
23'
Желтая карточка
И. Пирис
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Перица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Иван Пирис
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЛВ
25
Аллан
ОП
3
Джампьеро Пинци
(К)
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Адем Льяич
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
25
Холебас
2
Янга-Мбива
44
Манолас
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Ибарбо
11
Итурбе
10
Тотти
4-2-1-2-1
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
25
Аллан
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
8
Гильерме
18
Перица
10
Тотти
20
Кейта
20
Кейта
10
Тотти
15
Пьянич
22
Льяич
22
Льяич
15
Пьянич
11
Итурбе
22
Думбия
22
Думбия
11
Итурбе
18
Перица
33
Коне
33
Коне
18
Перица
3
Пинци
8
Фернандеш
8
Фернандеш
3
Пинци
8
Гильерме
19
Геихо
19
Геихо
8
Гильерме
Остались в запасе
Рома
Удинезе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Рома - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая)
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