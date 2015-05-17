Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 17 мая 2015
Аталанта
17.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 4
Завершен
Дженоа
18'
М. Пинилья (П)
30'
Л. Паволетти
57'
А. Бертолаччи
61'
Я. Фальке
73'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
87'
Замена
А. Тамбе
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
М. Пинилья
85'
84'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Н. Черубин
75'
73'
ГОЛ! 1:4!
Я. Фальке
Пас отдал
Л. Паволетти
Желтая карточка
К. Кармона
71'
67'
Замена
З. Бергдич
️️️️
М. Лестьенн
Замена
Р. Бьянки
️️️️
М. Д'Алессандро
66'
61'
ГОЛ! 1:3!
Я. Фальке
Пас отдал
Л. Паволетти
Замена
М. Моралес
️️️️
Л. Чигарини
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Эденилсон
Желтая карточка
Д. Мильяччо
53'
48'
Желтая карточка
А. Иццо
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Бертолаччи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
40
Давиде Мерелли
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Андреа Джулли
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
6
Беллини
3
Черубин
2
Стендардо
3
Драме
8
Чигарини
14
Кармона
8
Мильяччо
77
Д'Алессандро
51
Пинилья
10
Гомес
3-4-1-2
1
Перин
14
Ронкалья
4
Иццо
8
Бурдиссо
33
Куцка
91
Бертолаччи
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
30
Паволетти
17
Лестьенн
3
Черубин
29
Беналуан
29
Беналуан
3
Черубин
8
Чигарини
10
Моралес
10
Моралес
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
9
Бьянки
9
Бьянки
77
Д'Алессандро
44
Фальке
2
Тамбе
2
Тамбе
44
Фальке
17
Лестьенн
19
Бергдич
19
Бергдич
17
Лестьенн
91
Бертолаччи
45
Мандрагора
45
Мандрагора
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
40
Давиде Мерелли
ВР
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
39
Андреа Джулли
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Давиде Мерелли
ВР
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
39
Андреа Джулли
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Дженоа
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+