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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Градец-Кралове
Слован - Градец-Кралове: обзор матча 17 мая 2015
Слован
17.05.2015, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Градец-Кралове
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Матчи команд
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