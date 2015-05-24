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Расписание матчей 24-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 29 тур Таблица
24 мая, 13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
Завершен
24 мая, 16:00
Мордовия
1 : 0
Ахмат
Завершен
24 мая, 18:30
Динамо
2 : 2
Арсенал
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 28 тур Таблица
24 мая, 11:00
Якутия
1 : 2
Смена
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 33 тур Таблица
24 мая, 08:00
Сахалин
2 : 1
Луч
Завершен
24 мая, 13:00
Енисей
3 : 1
Химик
Завершен
24 мая, 13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
Завершен
24 мая, 15:00
Оренбург
1 : 1
Томь
Завершен
24 мая, 16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
Завершен
24 мая, 16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
Завершен
24 мая, 17:00
Балтика
1 : 0
Cибирь
Завершен
24 мая, 18:00
Анжи
1 : 1
Шинник
Завершен
24 мая, 20:00
Волгарь
0 : 0
Тосно
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 38 тур Таблица
24 мая, 17:00
Арсенал
4 : 1
Вест Бромвич
Завершен
24 мая, 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Бернли
Завершен
24 мая, 17:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
Завершен
24 мая, 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Суонси
Завершен
24 мая, 17:00
Эвертон
0 : 1
Тоттенхэм
Завершен
24 мая, 17:00
Халл Сити
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Завершен
24 мая, 17:00
Лестер
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
24 мая, 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
Завершен
24 мая, 17:00
Ньюкасл
2 : 0
Вест Хэм
Завершен
24 мая, 17:00
Сток Сити
6 : 1
Ливерпуль
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 37 тур Таблица
24 мая, 13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
Завершен
24 мая, 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
Завершен
24 мая, 16:00
Чезена
0 : 1
Кальяри
Завершен
24 мая, 16:00
Палермо
2 : 3
Фиорентина
Завершен
24 мая, 16:00
Парма
2 : 2
Верона
Завершен
24 мая, 16:00
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
Завершен
24 мая, 21:45
Милан
3 : 0
Торино
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 32 тур Таблица
24 мая, 16:00
Дружба
1 : 2
Завершен
24 мая, 17:00
Черноморец
3 : 3
Машук-КМВ
Завершен
24 мая, 17:00
Витязь
3 : 0
МИТОС
Завершен
24 мая, 17:00
Армавир
0 : 0
Ангушт
Завершен
24 мая, 17:00
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Спартак-Нальчик
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 28 тур Таблица
24 мая, 15:00
Домодедово
0 : 1
Строгино
Завершен
24 мая, 17:00
Текстильщик
4 : 0
Псков
Завершен
24 мая, 17:00
Спартак К
2 : 0
ЦРФСО
Завершен
24 мая, 17:00
Леон Сатурн
3 : 0
Химки
Завершен
24 мая, 18:00
Торпедо Вл
1 : 0
Знамя Труда
Завершен
24 мая, 18:00
Волга
3 : 0
Коломна
Завершен
24 мая, 18:00
Москва
3 : 0
Олимп-Долгопрудный
Завершен
24 мая, 19:00
Зенит-2
0 : 3
Спартак-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 28 тур Таблица
24 мая, 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 3
Чертаново
Тех. поражение
24 мая, 16:00
Подолье
0 : 2
Металлург Л
Завершен
24 мая, 16:00
Авангард
0 : 1
Тамбов
Завершен
24 мая, 17:00
Витязь
1 : 2
Факел
Завершен
24 мая, 17:00
Калуга
4 : 0
Орел
Завершен
24 мая, 18:00
Динамо Бр
1 : 1
Арсенал-2
Завершен
24 мая, 18:00
0 : 3
Зенит
Завершен
24 мая, 18:30
Рязань
4 : 0
Локомотив
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 25 тур Таблица
24 мая, 17:30
Нефтехимик
1 : 0
Лада-Тольятти
Завершен
24 мая, 18:00
Динамо Киров
2 : 2
Спартак
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 25 тур Таблица
24 мая, 13:00
КАМАЗ
0 : 2
Сызрань-2003
Завершен
24 мая, 17:00
Зенит-Ижевск
2 : 1
Челябинск
Завершен
24 мая, 17:00
Рубин-2
1 : 1
Волга
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 29 тур Таблица
24 мая, 13:00
Локомотив (мол)
1 : 2
Кубань (мол)
Завершен
24 мая, 17:00
ЦСКА (мол)
1 : 1
Рубин (мол)
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017). группа F, 1 тур Таблица
24 мая, 15:00
Таиланд
1 : 0
Вьетнам
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 40 тур Таблица
24 мая, 17:15
Жирона
1 : 0
Льягостера
Завершен
24 мая, 19:00
Спортинг
2 : 0
Тенерифе
Завершен
24 мая, 19:00
Нумансия
0 : 2
Расинг
Завершен
24 мая, 19:00
Вальядолид
1 : 3
Сарагоса
Завершен
24 мая, 21:00
Бетис
3 : 0
Алькоркон
Завершен
24 мая, 22:00
Альбасете
4 : 2
Мальорка
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
24 мая, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
24 мая, 03:00
Монреаль
2 : 1
Даллас
Завершен
24 мая, 04:00
Колорадо
1 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
24 мая, 05:00
Сиэтл
0 : 0
Канзаc Сити
Завершен
24 мая, 05:00
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Нью-Йорк Сити
Завершен
24 мая, 23:59
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
Филадельфия Юнион
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 25 тур Таблица
24 мая, 14:00
Металлист
3 : 1
Мариуполь
Завершен
24 мая, 19:30
Карпаты
0 : 1
Динамо К
Завершен
24 мая, 19:30
Металлург
0 : 1
Заря
Завершен
24 мая, 19:30
Ворскла
2 : 0
Черноморец
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 33 тур Таблица
24 мая, 14:00
Карабюкспор
2 : 1
Сивасспор
Завершен
24 мая, 14:00
Газиантепспор
3 : 2
Эскишехирспор
Завершен
24 мая, 20:00
Галатасарай
2 : 0
Бешикташ
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 35 тур Таблица
24 мая, 18:45
Зальцбург
3 : 0
Вольфсберг
Завершен
24 мая, 18:45
Рапид
0 : 0
Винер-Нойштадт
Завершен
24 мая, 18:45
Рид
0 : 2
Аустрия
Завершен
24 мая, 18:45
Адмира
1 : 2
Штурм
Завершен
24 мая, 18:45
Альтах
2 : 0
Грёдиг
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 10 тур Таблица
24 мая, 15:30
Брюгге
1 : 0
Кортрейк
Завершен
24 мая, 15:30
Андерлехт
2 : 1
Гент
Завершен
24 мая, 15:30
Стандард
2 : 0
Шарлеруа
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 3 тур Таблица
24 мая, 00:30
Сан-Паулу
3 : 0
Жоинвили
Завершен
24 мая, 00:30
Васко да Гама
1 : 1
Интернасьонал
Завершен
24 мая, 03:00
Гремио
1 : 0
Фигейренсе
Завершен
24 мая, 17:00
Палмейрас
0 : 1
Гойас
Завершен
24 мая, 22:00
Флуминенсе
0 : 0
Коринтианс
Завершен
24 мая, 22:00
Аваи
2 : 1
Фламенго
Завершен
24 мая, 22:00
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Атлетико Минейро
Завершен
24 мая, 22:00
Шапекоэнсе
1 : 0
Сантос
Завершен
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015), 2 тур Таблица
24 мая, 18:15
ПАОК
0 : 0
Астерас
Завершен
24 мая, 20:30
Панатинаикос
2 : 0
Атромитос
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 31 тур Таблица
24 мая, 18:00
Сендерийск
1 : 1
Вестсьелланд
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 13 тур Таблица
24 мая, 11:00
Шахтер
0 : 4
Астана
Завершен
24 мая, 13:00
Окжетпес
1 : 0
Тобол
Завершен
24 мая, 14:00
Жетысу
0 : 3
Кайрат
Завершен
24 мая, 14:00
Иртыш
4 : 2
Кайсар
Завершен
24 мая, 15:00
Актобе
3 : 1
Тараз
Завершен
24 мая, 16:00
Атырау
1 : 1
Ордабасы
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч Таблица
24 мая, 13:30
Витесс
1 : 1
Зволле
Завершен
24 мая, 16:30
Фейеноорд
2 : 2
Херенвен
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 10 тур Таблица
24 мая, 19:00
Хаугесунд
4 : 0
Стремсгодсет
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 10 тур Таблица
24 мая, 16:00
Хальмстад
1 : 2
Гетеборг
Завершен
24 мая, 16:00
Эребру
1 : 0
Гефле
Завершен
24 мая, 18:30
Кальмар
2 : 1
Мальме
Завершен
24 мая, 18:30
Отвидаберг
1 : 2
Эльфсборг
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа A, 38 тур Таблица
24 мая, 14:30
Абердин
0 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
24 мая, 14:30
Селтик
5 : 0
Инвернесс
Завершен
24 мая, 14:30
Данди Юнайтед
3 : 0
Данди
Завершен
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