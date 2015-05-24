Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2015
май 2015
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 29 тур
Краснодар
2 : 1
Ростов
Завершен
Мордовия
1 : 0
Ахмат
Завершен
Динамо
2 : 2
Арсенал
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 28 тур
Якутия
1 : 2
Смена
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 33 тур
Сахалин
2 : 1
Луч
Завершен
Енисей
3 : 1
Химик
Завершен
Сочи
0 : 3
Сокол
Завершен
Оренбург
1 : 1
Томь
Завершен
Волга
1 : 2
Тюмень
Завершен
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
Завершен
Балтика
1 : 0
Cибирь
Завершен
Анжи
1 : 1
Шинник
Завершен
Волгарь
0 : 0
Тосно
Завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 38 тур
Арсенал
4 : 1
Вест Бромвич
Завершен
Астон Вилла
0 : 1
Бернли
Завершен
Челси
3 : 1
Сандерленд
Завершен
Кристал Пэлас
1 : 0
Суонси
Завершен
Эвертон
0 : 1
Тоттенхэм
Завершен
Халл Сити
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Завершен
Лестер
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
Манчестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
Завершен
Ньюкасл
2 : 0
Вест Хэм
Завершен
Сток Сити
6 : 1
Ливерпуль
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 37 тур
Эмполи
1 : 1
Сампдория
Завершен
Кьево
1 : 1
Аталанта
Завершен
Чезена
0 : 1
Кальяри
Завершен
Палермо
2 : 3
Фиорентина
Завершен
Парма
2 : 2
Верона
Завершен
Удинезе
0 : 1
Сассуоло
Завершен
Милан
3 : 0
Торино
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 32 тур
Дружба
1 : 2
Завершен
Черноморец
3 : 3
Машук-КМВ
Завершен
Витязь
3 : 0
МИТОС
Завершен
Армавир
0 : 0
Ангушт
Завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 2
Спартак-Нальчик
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 28 тур
Домодедово
0 : 1
Строгино
Завершен
Текстильщик
4 : 0
Псков
Завершен
Спартак К
2 : 0
ЦРФСО
Завершен
Леон Сатурн
3 : 0
Химки
Завершен
Торпедо Вл
1 : 0
Знамя Труда
Завершен
Волга
3 : 0
Коломна
Завершен
Москва
3 : 0
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Зенит-2
0 : 3
Спартак-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 28 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
Чертаново
Тех. поражение
Подолье
0 : 2
Металлург Л
Завершен
Авангард
0 : 1
Тамбов
Завершен
Витязь
1 : 2
Факел
Завершен
Калуга
4 : 0
Орел
Завершен
Динамо Бр
1 : 1
Арсенал-2
Завершен
0 : 3
Зенит
Завершен
Рязань
4 : 0
Локомотив
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 25 тур
Нефтехимик
1 : 0
Лада-Тольятти
Завершен
Динамо Киров
2 : 2
Спартак
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
Сызрань-2003
Завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Челябинск
Завершен
Рубин-2
1 : 1
Волга
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 29 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
Кубань (мол)
Завершен
ЦСКА (мол)
1 : 1
Рубин (мол)
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017). группа F, 1 тур
Таиланд
1 : 0
Вьетнам
Завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 40 тур
Жирона
1 : 0
Льягостера
Завершен
Спортинг
2 : 0
Тенерифе
Завершен
Нумансия
0 : 2
Расинг
Завершен
Вальядолид
1 : 3
Сарагоса
Завершен
Бетис
3 : 0
Алькоркон
Завершен
Альбасете
4 : 2
Мальорка
Завершен
США. МЛС 2015
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
Монреаль
2 : 1
Даллас
Завершен
Колорадо
1 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
Сиэтл
0 : 0
Канзаc Сити
Завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Нью-Йорк Сити
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
Филадельфия Юнион
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 25 тур
Металлист
3 : 1
Мариуполь
Завершен
Карпаты
0 : 1
Динамо К
Завершен
Металлург
0 : 1
Заря
Завершен
Ворскла
2 : 0
Черноморец
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 33 тур
Карабюкспор
2 : 1
Сивасспор
Завершен
Газиантепспор
3 : 2
Эскишехирспор
Завершен
Галатасарай
2 : 0
Бешикташ
Завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 35 тур
Зальцбург
3 : 0
Вольфсберг
Завершен
Рапид
0 : 0
Винер-Нойштадт
Завершен
Рид
0 : 2
Аустрия
Завершен
Адмира
1 : 2
Штурм
Завершен
Альтах
2 : 0
Грёдиг
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015). группа A, 10 тур
Брюгге
1 : 0
Кортрейк
Завершен
Андерлехт
2 : 1
Гент
Завершен
Стандард
2 : 0
Шарлеруа
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 3 тур
Сан-Паулу
3 : 0
Жоинвили
Завершен
Васко да Гама
1 : 1
Интернасьонал
Завершен
Гремио
1 : 0
Фигейренсе
Завершен
Палмейрас
0 : 1
Гойас
Завершен
Флуминенсе
0 : 0
Коринтианс
Завершен
Аваи
2 : 1
Фламенго
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Атлетико Минейро
Завершен
Шапекоэнсе
1 : 0
Сантос
Завершен
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015), 2 тур
ПАОК
0 : 0
Астерас
Завершен
Панатинаикос
2 : 0
Атромитос
Завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 31 тур
Сендерийск
1 : 1
Вестсьелланд
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 13 тур
Шахтер
0 : 4
Астана
Завершен
Окжетпес
1 : 0
Тобол
Завершен
Жетысу
0 : 3
Кайрат
Завершен
Иртыш
4 : 2
Кайсар
Завершен
Актобе
3 : 1
Тараз
Завершен
Атырау
1 : 1
Ордабасы
Завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч
Витесс
1 : 1
Зволле
Завершен
Фейеноорд
2 : 2
Херенвен
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 10 тур
Хаугесунд
4 : 0
Стремсгодсет
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 10 тур
Хальмстад
1 : 2
Гетеборг
Завершен
Эребру
1 : 0
Гефле
Завершен
Кальмар
2 : 1
Мальме
Завершен
Отвидаберг
1 : 2
Эльфсборг
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015). группа A, 38 тур
Абердин
0 : 1
Сент-Джонстон
Завершен
Селтик
5 : 0
Инвернесс
Завершен
Данди Юнайтед
3 : 0
Данди
Завершен