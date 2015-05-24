Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Шинник
Анжи - Шинник: обзор матча 24 мая 2015
Анжи
24.05.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
75'
Леонардо
24'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Шинник
Желтая карточка
Я. Боли
90'
+2
90'
+1
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
Вторая желтая
Г. Чиркин
89'
81'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
76'
Желтая карточка
А. Ндри
Желтая карточка
Леонардо
75'
ГОЛ! 1:1!
Леонардо
75'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Мутари
70'
64'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Н. Тимошин
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Андреев
58'
26'
Желтая карточка
Н. Маляров
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Деобальд
Желтая карточка
Г. Чиркин
20'
16'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Замена
М. Комков
️️️️
Р. Концедалов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
4
Айдов
2
Аравин
3
Гаджибеков
31
Зотов
42
Леонардо
8
Чиркин
11
Концедалов
20
Мутари
77
Андреев
10
Боли
3-4-2-1
1
Малышев
33
Ламанж
40
Тимошин
2
Ндри
10
Рылов
56
Гриднев
7
Маляров
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
11
Концедалов
10
Комков
10
Комков
11
Концедалов
77
Андреев
95
Митришев
95
Митришев
77
Андреев
20
Мутари
9
Асильдаров
9
Асильдаров
20
Мутари
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
40
Тимошин
20
Подоляк
20
Подоляк
40
Тимошин
Остались в запасе
Анжи
Шинник
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
35
Даниил Сизько
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Анжи - Шинник
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Новости команд
Все
Анжи
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+