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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 24 мая 2015
Краснодар
24.05.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
10'
Р. Широков
32'
Вандерсон
74'
В. Дьяков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
Желтая карточка
Р. Лаборде
90'
+1
Желтая карточка
В. Быстров
84'
82'
Желтая карточка
М. Думбия
Замена
А. Мартынович
️️️️
Ю. Газинский
77'
76'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Бухаров
74'
ГОЛ! 2:1!
В. Дьяков
Пас отдал
А. Ребко
Замена
В. Быстров
️️️️
Вандерсон
72'
66'
Желтая карточка
С. Азмун
65'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Замена
М. Измайлов
️️️️
О. Ахмедов
65'
63'
Замена
М. Думбия
️️️️
Х. Милич
57'
Желтая карточка
М. Бордачев
56'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Григорьев
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
О. Ахмедов
32'
29'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
В. Калешин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
15
Широков
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Мамаев
21
Лаборде
14
Вандерсон
3-3-3-1
1
Плетикоса
26
Бордачев
0
Дьяков
99
Новосельцев
2
Калачев
6
Торбинский
19
Милич
8
Канга
17
Ребко
10
Григорьев
11
Бухаров
18
Газинский
14
Мартынович
14
Мартынович
18
Газинский
14
Вандерсон
34
Быстров
34
Быстров
14
Вандерсон
10
Ахмедов
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Ахмедов
19
Милич
7
Думбия
7
Думбия
19
Милич
10
Григорьев
20
Азмун
20
Азмун
10
Григорьев
11
Бухаров
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Бухаров
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:20 (прямая)
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