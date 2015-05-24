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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тосно
Волгарь - Тосно: обзор матча 24 мая 2015
Волгарь
24.05.2015, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тосно
90'
+2
Желтая карточка
К. Берхамов
90'
+2
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
90'
+1
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
Д. Ахба
️️️️
Х. Байрамян
88'
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Догузов
83'
78'
Замена
А. Радченко
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
74'
69'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Коломийченко
69'
56'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Пазин
53'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
2
Жиров
71
Денисов
2
Догузов
15
Коломийченко
33
Кренделев
11
Петрович
10
Букия
19
Байрамян
13
Алхазов
3-1-4-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
11
Пазин
4
Астафьев
7
Берхамов
3
Тетрашвили
23
Причиненко
10
Хадарцев
11
Прокофьев
19
Байрамян
20
Ахба
20
Ахба
19
Байрамян
2
Догузов
13
Иванов
13
Иванов
2
Догузов
15
Коломийченко
33
Мурихин
33
Мурихин
15
Коломийченко
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
4
Астафьев
28
Султонов
28
Султонов
4
Астафьев
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
11
Пазин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Пазин
10
Хадарцев
27
Радченко
27
Радченко
10
Хадарцев
Остались в запасе
Волгарь
Тосно
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Тосно
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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