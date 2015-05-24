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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - СКА-Хабаровск
Крылья Советов - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 мая 2015
Крылья Советов
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
44'
А. Чочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - СКА-Хабаровск
85'
Замена
П. Рябошапка
️️️️
М. Попов
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
84'
Замена
А. Померко
️️️️
А. Чочиев
84'
83'
Желтая карточка
М. Попов
73'
Замена
Д. Чалов
️️️️
К. Аладашвили
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Ткачук
73'
72'
Замена
Н. Радченко
️️️️
В. Плетин
71'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
Надсон
️️️️
И. Таранов
64'
Желтая карточка
А. Яхович
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Чочиев
44'
40'
Замена
З. Камболов
️️️️
Л. Имедашвили
28'
Желтая карточка
К. Аладашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
СКА-Хабаровск
14
Николай Радченко
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
4-1-2-2-1
14
Конюхов
0
Таранов
47
Божин
25
Концедалов
90
Бурлак
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
18
Яхович
4-4-2
16
Агапов
5
Купчин
11
Аладашвили
3
Удалый
85
Попов
4
Рухаиа
19
Плетин
30
Трусевич
13
Замалиев
20
Кожанов
44
Имедашвили
0
Таранов
30
Надсон
30
Надсон
0
Таранов
11
Чочиев
20
Померко
20
Померко
11
Чочиев
31
Ткачук
23
Горбатенко
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
44
Имедашвили
11
Камболов
11
Камболов
44
Имедашвили
19
Плетин
14
Радченко
14
Радченко
19
Плетин
85
Попов
65
Рябошапка
65
Рябошапка
85
Попов
11
Аладашвили
4
Чалов
4
Чалов
11
Аладашвили
Остались в запасе
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
27
Павел Мочалин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Крылья Советов - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Металлург
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