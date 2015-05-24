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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ахмат
Мордовия - Ахмат: обзор матча 24 мая 2015
Мордовия
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
61'
Л. Эбесилио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ахмат
85'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Маурисио
84'
Замена
Аилтон
️️️️
И. Лебеденко
Замена
М. Дональд
️️️️
Я. Джало
81'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
68'
63'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Адилсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Эбесилио
Пас отдал
П. Игнатович
61'
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Яковлев
58'
56'
Вторая желтая
Ф. Кудряшов
Замена
А. Дудиев
️️️️
О. Власов
46'
Пенальти не реализован!
Я. Джало
30'
29'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Коченков
33
Гапон
18
Ниассе
5
Васин
55
Нахушев
6
Ле Таллек
84
Власов
6
Эбесилио
16
Джало
91
Яковлев
22
Самодин
4-2-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
13
Семенов
24
Коморовски
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
14
Айссати
10
Лебеденко
11
Мбенг
84
Власов
8
Дудиев
8
Дудиев
84
Власов
91
Яковлев
29
Игнатович
29
Игнатович
91
Яковлев
16
Джало
20
Дональд
20
Дональд
16
Джало
21
Адилсон
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Адилсон
8
Маурисио
22
Пирис
22
Пирис
8
Маурисио
10
Лебеденко
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Лебеденко
Остались в запасе
Мордовия
Ахмат
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Мордовия - Ахмат
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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