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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 24 мая 2015
Манчестер Сити
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
31'
Ф. Лэмпард
88'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Мангала
88'
Замена
В. Компани
️️️️
Д. Милнер
79'
Замена
Х. Навас
️️️️
Ф. Лэмпард
77'
76'
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Дэвис
Замена
В. Бони
️️️️
Я. Туре
66'
59'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Милнер
31'
25'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
М. Демичелис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4-4-1-1
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
5
Мангала
5
Сабалета
42
Туре
8
Лэмпард
20
Милнер
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-2-2
1
Дэвис
17
Клайн
23
Алдервейрелд
6
Фонте
5
Бертранд
2
Ваньяма
10
Дэвис
31
Джуричич
10
Мане
9
Пелле
7
Лонг
20
Милнер
4
Компани
4
Компани
20
Милнер
8
Лэмпард
16
Навас
16
Навас
8
Лэмпард
42
Туре
2
Бони
2
Бони
42
Туре
10
Дэвис
11
Элиа
11
Элиа
10
Дэвис
31
Джуричич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
31
Джуричич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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