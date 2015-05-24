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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 24 мая 2015
Металлист
24.05.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
37'
С. Болбат (П)
66'
В. Приёмов (П)
80'
В. Приёмов
20'
В. Чурко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
Желтая карточка
Ю. Булят
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Мандзюк
86'
Замена
А. Лучик
️️️️
Р. Валеев
83'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
В. Чурко
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Каядо
82'
ГОЛ! 3:1!
В. Приёмов
Пас отдал
Д. Кулаков
80'
Желтая карточка
Н. Ищенко
78'
Замена
С. Барилко
️️️️
С. Болбат
73'
70'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Скоблов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Приёмов
66'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
К. Ковальчук
59'
38'
Желтая карточка
Д. Скоблов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Болбат
37'
36'
Желтая карточка
С. Яворский
Желтая карточка
Д. Рыжук
20'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Чурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
88
Каядо
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
45
Максим Илюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
56
Максим Аверьянов
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Погорелый
2
Рыжук
32
Ищенко
30
Булят
33
Селин
50
Болбат
8
Ковальчук
6
Довгий
21
Бобко
80
Приёмов
88
Каядо
2-5-2-1
1
Гальчук
93
Цюпа
13
Яворский
50
Гринь
24
Зубков
21
Скоблов
70
Шевчук
79
Вакуленко
11
Чурко
88
Валеев
45
Илюк
88
Каядо
10
Бойчук
10
Бойчук
88
Каядо
50
Болбат
11
Барилко
11
Барилко
50
Болбат
8
Ковальчук
15
Кулаков
15
Кулаков
8
Ковальчук
21
Скоблов
15
Мишнев
15
Мишнев
21
Скоблов
88
Валеев
80
Лучик
80
Лучик
88
Валеев
11
Чурко
16
Мандзюк
16
Мандзюк
11
Чурко
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
5
Александр Осман
ЛЗ
56
Максим Аверьянов
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
29
Максим Жичиков
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
56
Максим Аверьянов
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
Остались в запасе
29
Максим Жичиков
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Александр Чурилов
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлист - Мариуполь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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2025.04.21 18:07
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2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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