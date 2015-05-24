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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 24 мая 2015
Оренбург
24.05.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Томь
25'
В. Полуяхтов
78'
В. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Томь
90'
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Друзин
86'
82'
Желтая карточка
А. Солосин
Желтая карточка
Ф. Васиев
80'
79'
Желтая карточка
П. Голышев
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Сорокин
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Яковлев
76'
64'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Баженов
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
61'
58'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Е. Башкиров
46'
Замена
А. Димидко
️️️️
И. Темников
46'
Замена
А. Черевко
️️️️
Р. Сабитов
36'
Желтая карточка
И. Темников
32'
Желтая карточка
Р. Сабитов
ГОЛ! 1:0!
В. Полуяхтов
25'
24'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Яковлев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
26
Васиев
8
Афонин
12
Малых
9
Яковлев
30
Друзин
14
Коронов
22
Кобялко
3-2-3-2
1
Солосин
21
Миланов
23
Джиоев
11
Темников
44
Башкиров
5
Немов
32
Баженов
34
Сабитов
73
Шарипов
72
Голышев
32
Саная
9
Яковлев
23
Бреев
23
Бреев
9
Яковлев
30
Друзин
16
Хазов
16
Хазов
30
Друзин
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
44
Башкиров
33
Нехайчик
33
Нехайчик
44
Башкиров
11
Темников
2
Димидко
2
Димидко
11
Темников
32
Баженов
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Баженов
34
Сабитов
26
Черевко
26
Черевко
34
Сабитов
Остались в запасе
Оренбург
Томь
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Томь
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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