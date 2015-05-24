Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 24 мая 2015
Металлург
24.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Заря
49'
Ж. Любенович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Замена
Д. Юсов
️️️️
Н. Орелеси
86'
Желтая карточка
В. Гвилия
85'
83'
Желтая карточка
М. Малышев
Замена
В. Гавриш
️️️️
Р. Платон
70'
67'
Желтая карточка
Р. Малиновский
66'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Д. Хомченовский
Замена
И. Жураховский
️️️️
Д. Лепа
57'
56'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Ж. Любенович
49'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Любенович
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Чайковский
Желтая карточка
В. Кулач
34'
33'
Желтая карточка
И. Чайковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Руслан Малиновский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-3-4
33
Юрчук
74
Балич
6
Помазан
18
Каплиенко
88
Орелеси
81
Гвилия
9
Цуриков
24
Платон
9
Рудыка
11
Лепа
10
Кулач
3-4-1-1-1
1
Сантини
79
Пилявский
39
Опанасенко
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
17
Малышев
20
Караваев
22
Любенович
10
Хомченовский
28
Будковский
11
Лепа
21
Жураховский
21
Жураховский
11
Лепа
24
Платон
14
Гавриш
14
Гавриш
24
Платон
88
Орелеси
28
Юсов
28
Юсов
88
Орелеси
22
Любенович
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
22
Любенович
4
Чайковский
17
Малиновский
17
Малиновский
4
Чайковский
10
Хомченовский
13
Липартия
13
Липартия
10
Хомченовский
Остались в запасе
Металлург
Заря
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
95
Роман Попов
ЦФ
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
7
Иван Петряк
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
95
Роман Попов
ЦФ
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+