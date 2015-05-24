Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Кубань (мол)
Локомотив (мол) - Кубань (мол): обзор матча 24 мая 2015
Локомотив (мол)
24.05.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (мол)
90'
И. Самохвалов
35'
Ю. Завезен
84'
Р. Джамалутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Кубань (мол)
90'
+4
Замена
А. Хубежов
️️️️
И. Нурисов
90'
+2
Замена
Т. Закиров
️️️️
Ю. Журавлев
ГОЛ! 1:2!
И. Самохвалов
90'
89'
Замена
А. Рыбаков
️️️️
М. Майрович
85'
Замена
В. Рочев
️️️️
Ю. Завезен
84'
ГОЛ! 0:2!
Р. Джамалутдинов
79'
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
77'
Замена
А. Моисеев
️️️️
И. Пономарёв
Замена
М. Лысов
️️️️
Д. Никитин
75'
Замена
И. Галанин
️️️️
А. Миранчук
66'
57'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Лаук
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
В. Шадрин
️️️️
А. Соловьёв
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Завезен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
96
Денис Анисимов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Локомотив (мол)
70
Степан Крымов
ВР
74
Павел Ковалёв
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
39
Никита Подъячев
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
91
Антон Моисеев
ЦП
69
Владислав Рочев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
3-3-3-1
22
Лобанцев
65
Самохвалов
44
Логунов
54
Соловьёв
6
Макаров
6
Баринов
5
Никитин
77
Мостовой
21
Миранчук
7
Чуканов
96
Анисимов
3-5-1-1
12
Шевченко
4
Волчков
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
22
Завезен
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Коновалов
90
Нурисов
10
Лаук
10
Майрович
54
Соловьёв
15
Шадрин
15
Шадрин
54
Соловьёв
6
Баринов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
6
Баринов
21
Миранчук
88
Галанин
88
Галанин
21
Миранчук
77
Мостовой
96
Смирнов
96
Смирнов
77
Мостовой
5
Никитин
84
Лысов
84
Лысов
5
Никитин
78
Пономарёв
91
Моисеев
91
Моисеев
78
Пономарёв
22
Завезен
69
Рочев
69
Рочев
22
Завезен
90
Нурисов
68
Хубежов
68
Хубежов
90
Нурисов
10
Лаук
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Лаук
40
Журавлев
64
Закиров
64
Закиров
40
Журавлев
10
Майрович
87
Рыбаков
87
Рыбаков
10
Майрович
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Кубань (мол)
70
Степан Крымов
ВР
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
67
Николай Костенко
ВР
Остались в запасе
70
Степан Крымов
ВР
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
Остались в запасе
67
Николай Костенко
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Локомотив (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Локомотив-Перово
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Кубань (мол)
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+