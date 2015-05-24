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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 24 мая 2015
Карпаты
24.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
58'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
Желтая карточка
М. Сергийчук
90'
+2
87'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Д. Ленс
78'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Гармаш
Замена
М. Сергийчук
️️️️
И. Худобяк
78'
63'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
В. Буяльский
Замена
А. Карноза
️️️️
О. Голодюк
62'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
4-4-2
23
Мисак
21
Костевич
32
Пластун
26
Новотрясов
11
Мирошниченко
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Кльоц
8
Чачуа
9
Швед
3-4-2-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
5
Антунеш
20
Гусев
44
Велозу
29
Буяльский
17
Ленс
7
Ярмоленко
19
Гармаш
11
Кравец
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
32
Голодюк
10
Карноза
10
Карноза
32
Голодюк
16
Худобяк
7
Сергийчук
7
Сергийчук
16
Худобяк
17
Ленс
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Ленс
19
Гармаш
18
Андриевский
18
Андриевский
19
Гармаш
29
Буяльский
20
Бельханда
20
Бельханда
29
Буяльский
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Олег Мозиль
ВР
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Олег Мозиль
ВР
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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