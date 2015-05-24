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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 24 мая 2015
Кристал Пэлас
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
57'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Суонси
Желтая карточка
Б. Хангеланд
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+1
Желтая карточка
Г. Мюррэй
89'
84'
Замена
К. Горре
️️️️
Д. Монтеро
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Я. Боласи
82'
70'
Замена
М. Гримес
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Д. Матч
️️️️
М. Шамах
66'
64'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дайер
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Пас отдал
С. Данн
57'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. МакАртур
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
27
Суаре
4
Хангеланд
24
Данн
25
Уорд
15
Йединак
40
Панчеон
11
Боласи
11
МакАртур
10
Заа
27
Шамах
4-1-2-3
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Бартли
6
Ричардс
6
Фернандес
7
Бриттон
10
Монтеро
4
Корк
12
Дайер
11
Эмнес
18
Гомис
27
Шамах
77
Матч
77
Матч
27
Шамах
11
МакАртур
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
МакАртур
11
Боласи
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
Боласи
7
Бриттон
6
Гримес
6
Гримес
7
Бриттон
12
Дайер
77
Барроу
77
Барроу
12
Дайер
10
Монтеро
11
Горре
11
Горре
10
Монтеро
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Суонси
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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