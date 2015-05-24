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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 24 мая 2015
Удинезе
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
70'
Ф. Маньянелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
85'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Р. Чибса
85'
Замена
С. Таидер
️️️️
Ф. Маньянелли
Вторая желтая
Гильерме
80'
77'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Маньянелли
Пас отдал
Д. Берарди
Желтая карточка
Гильерме
54'
Желтая карточка
П. Коне
51'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Перица
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
С. Скуффет
️️️️
О. Карнезис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
25
Аллан
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Алекс Геихо
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
18
Бубнич
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
33
Коне
25
Аллан
8
Гильерме
18
Перица
77
Теро
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
96
Фонтанези
8
Бьондини
13
Чибса
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
1
Карнезис
1
Скуффет
1
Скуффет
1
Карнезис
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
18
Перица
10
Ди Натале
10
Ди Натале
18
Перица
4
Маньянелли
8
Таидер
8
Таидер
4
Маньянелли
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
13
Чибса
10
Флоккари
10
Флоккари
13
Чибса
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Удинезе Арена
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