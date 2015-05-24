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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кальяри
Чезена - Кальяри: обзор матча 24 мая 2015
Чезена
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
90+1'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кальяри
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Экдаль
88'
Замена
С. Лонго
️️️️
П. М'Поку
Замена
А. Родригес
️️️️
Г. Дефрель
88'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
А. Табанелли
74'
73'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Ж. Педро
Желтая карточка
Э. Касчионе
67'
62'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Чоп
Замена
М. Джурич
️️️️
Н. Даль Монте
62'
Желтая карточка
С. Луккини
39'
Желтая карточка
Д. Де Фьюдис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-1-2-3
30
Альярди
33
Рензетти
17
Луккини
14
Вольта
32
Крайнц
8
Де Фьюдис
23
Табанелли
34
Касчионе
23
Даль Монте
20
Бриенца
92
Дефрель
3-1-2-1-3
23
Бркич
19
Капуано
13
Россеттини
29
Мурру
14
Бальзано
8
Экдаль
12
Крисетиг
17
Фариас
9
Жоао Педро
40
М'Поку
9
Чоп
23
Табанелли
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
23
Табанелли
92
Дефрель
20
Родригес
20
Родригес
92
Дефрель
23
Даль Монте
11
Джурич
11
Джурич
23
Даль Монте
9
Жоао Педро
18
Барелла
18
Барелла
9
Жоао Педро
40
М'Поку
9
Лонго
9
Лонго
40
М'Поку
9
Чоп
25
Сау
25
Сау
9
Чоп
Остались в запасе
Чезена
Кальяри
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
20
Давиде Мордини
ЦЗ
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Чезена - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Эудженио Аббаттиста
(Мольфетта)
Стадион:
Дино Мануцци
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