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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 24 мая 2015
Эмполи
24.05.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
57'
М. Пуччарелли
90+1'
С. Это'О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сампдория
Желтая карточка
М. Весино
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
М. Маккароне
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Муриэль
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
82'
75'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Аква
Замена
М. Руй
️️️️
В. Лорини
75'
65'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Паломбо
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Сапонара
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Маккароне
57'
56'
Замена
С. Это'О
️️️️
Л. Джорджевич
47'
Желтая карточка
Л. Муриэль
45'
+3
Желтая карточка
А. Аква
Желтая карточка
М. Вальдифиори
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-2-1-2
30
Басси
16
Лорини
24
Ругани
93
Барба
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-4-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
13
Реджини
21
Сориано
17
Паломбо
18
Аква
14
Мба Обьянг
10
Муриэль
19
Джорджевич
16
Лорини
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
16
Лорини
17
Сапонара
10
Зелински
10
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
17
Паломбо
32
Дункан
32
Дункан
17
Паломбо
18
Аква
32
Корреа
32
Корреа
18
Аква
19
Джорджевич
9
Это'О
9
Это'О
19
Джорджевич
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
50
Микеле Сомма
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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