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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 24 мая 2015
Эвертон
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
24'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
90'
+3
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
85'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Г. Кейн
Замена
С. Дистен
️️️️
Б. Гэллоуэй
84'
83'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
81'
80'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
73'
53'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
М. Дембеле
Замена
М. Бешич
️️️️
Р. Баркли
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Жоэль
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
21
Осман
9
Лукаку
87
Миральяс
3-1-3-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
17
Фасио
15
Дайер
8
Мэйсон
8
Дембеле
6
Бенталеб
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
22
Гэллоуэй
25
Дистен
25
Дистен
22
Гэллоуэй
6
Баркли
17
Бешич
17
Бешич
6
Баркли
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
8
Дембеле
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Дембеле
9
Кейн
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Кейн
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Жоэль
ВР
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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