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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Луч
Сахалин - Луч: обзор матча 24 мая 2015
Сахалин
24.05.2015, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 1
Завершен
Луч
38'
Э. Мамаев
41'
В. Хинчагов
90+3'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Луч
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Мязин
Желтая карточка
Ю. Кулешов
90'
+2
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Гаглоев
89'
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Жосан
75'
65'
Замена
А. Павленко
️️️️
С. Пономаренко
63'
Замена
Е. Скобликов
️️️️
М. Козлов
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Г. Ходжава
60'
46'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
К. Акопян
ГОЛ! 2:0!
В. Хинчагов
41'
39'
Желтая карточка
Д. Семочко
ГОЛ! 1:0!
Э. Мамаев
38'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Виноградов
32'
Желтая карточка
Г. Ходжава
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Николай Жосан
ЛП
11
Сергей Виноградов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Луч
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
95
Евгений Белоногов
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
2-5-3
39
Фролов
29
Мищенко
17
Мамаев
23
Жосан
11
Гаглоев
28
Ходжава
40
Кулешов
10
Булыга
3
Алахвердов
20
Хинчагов
11
Виноградов
4-1-4-1
56
Довбня
25
Семочко
3
Гаджибеков
12
Пономаренко
5
Пискунов
10
Козлов
4
Славнов
19
Акопян
44
Клопков
3
Насадюк
87
Мязин
28
Ходжава
34
Дроздов
34
Дроздов
28
Ходжава
23
Жосан
9
Михалев
9
Михалев
23
Жосан
11
Гаглоев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Гаглоев
11
Виноградов
87
Саталкин
87
Саталкин
11
Виноградов
10
Козлов
7
Скобликов
7
Скобликов
10
Козлов
19
Акопян
18
Гордиенко
18
Гордиенко
19
Акопян
12
Пономаренко
8
Павленко
8
Павленко
12
Пономаренко
Остались в запасе
Сахалин
Луч
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
95
Евгений Белоногов
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
Статистика матча Сахалин - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
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