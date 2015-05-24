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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 мая 2015
ЦСКА (мол)
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
84'
М. Соловьев
4'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
90'
Желтая карточка
Н. Ворона
ГОЛ! 1:1!
М. Соловьев
84'
76'
Замена
А. Миронов
️️️️
И. Салахетдинов
66'
Замена
Т. Коблов
️️️️
А. Вшивцев
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Н. Михайлов
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
И. Ферапонтов
46'
Желтая карточка
М. Мартусевич
42'
Замена
Д. Масютин
️️️️
К. Сараев
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Вшивцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
74
Савва Князев
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Алибек Алиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазун
17
Котов
23
Чернов
99
Алибеков
15
Сараев
74
Князев
24
Мартусевич
90
Соловьев
75
Ферапонтов
10
Касаткин
22
Алиев
3-2-3-2
1
Акмурзин
97
Доронин
81
Сафеев
82
Михайлов
23
Ворона
3
Гетигежев
11
Давлатов
96
Каусаров
6
Салахетдинов
56
Арутюнян
23
Вшивцев
15
Сараев
25
Масютин
25
Масютин
15
Сараев
75
Ферапонтов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
75
Ферапонтов
6
Салахетдинов
84
Миронов
84
Миронов
6
Салахетдинов
23
Вшивцев
86
Коблов
86
Коблов
23
Вшивцев
82
Михайлов
83
Кузнецов
83
Кузнецов
82
Михайлов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
67
Денис Глухов
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
67
Денис Глухов
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
77
Ярослав Малолетков
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Октябрь
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