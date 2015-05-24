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Лестер - Куинз Парк Рейнджерс
Лестер - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 мая 2015
Лестер
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
5 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
16'
Д. Варди
43'
М. Олбрайтон
51'
Л. Ульоа
52'
Э. Камбьяссо
86'
А. Крамарич
57'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 5:1!
А. Крамарич
86'
85'
Замена
К. Кпекава
️️️️
Ю. Сук-Йон
80'
Замена
Б. Комли
️️️️
К. Хенри
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Э. Камбьяссо
76'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Варди
65'
57'
ГОЛ! 4:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Бартон
ГОЛ! 4:0!
Э. Камбьяссо
52'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
У. Морган
51'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Василевски
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Шлупп
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
3-4-1-2
1
Шмейхель
5
Морган
27
Василевски
6
Хут
27
Шлупп
91
Камбьяссо
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
4-1-4-1
29
МакКарти
6
Хилл
22
Данн
5
Онуоха
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
25
Филлипс
8
Бартон
20
Хенри
39
Грего-Кокс
32
Остин
27
Василевски
2
Де Лат
2
Де Лат
27
Василевски
91
Камбьяссо
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
91
Камбьяссо
9
Варди
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Варди
3
Юн Сук-Йон
42
Кпекава
42
Кпекава
3
Юн Сук-Йон
20
Хенри
41
Комли
41
Комли
20
Хенри
Остались в запасе
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Лестер - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
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3 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
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