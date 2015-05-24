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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фиорентина
Палермо - Фиорентина: обзор матча 24 мая 2015
Палермо
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Фиорентина
26'
М. Яяло
69'
Л. Ригони
23'
Й. Иличич
33'
А. Джилардино
78'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
Р. Квайсон
90'
+5
90'
+3
Вторая желтая
Я. Куртич
90'
Желтая карточка
Я. Куртич
86'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Й. Иличич
78'
ГОЛ! 2:3!
М. Алонсо
Пас отдал
А. Джилардино
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
77'
ГОЛ! 2:2!
Л. Ригони
Пас отдал
Д. Гонсалес
69'
68'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
А. Рисполи
️️️️
Ф. Делла Рокка
66'
65'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Замена
А. Белотти
️️️️
Р. Витьелло
59'
39'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Л. Ригони
37'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Фернандес
30'
Замена
Хоакин
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 1:1!
М. Яяло
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Анджелкович
2
Витьелло
33
Лазаар
14
Делла Рокка
18
Яяло
30
Ригони
20
Васкес
19
Квайсон
21
Дибала
4-3-1-2
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
27
Куртич
7
Писарро
14
Фернандес
10
Салах
72
Иличич
19
Джилардино
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
14
Делла Рокка
3
Рисполи
3
Рисполи
14
Делла Рокка
2
Витьелло
11
Белотти
11
Белотти
2
Витьелло
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
72
Иличич
6
Валеро
6
Валеро
72
Иличич
10
Салах
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Салах
Остались в запасе
Палермо
Фиорентина
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Палермо - Фиорентина
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Ренцо Барбера
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