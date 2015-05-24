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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Грёдиг
Альтах - Грёдиг: обзор матча 24 мая 2015
Альтах
24.05.2015, воскресенье, 18:45
Австрия. Бундеслига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Грёдиг
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Статистика матча Альтах - Грёдиг
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Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Маттерсбург
2 : 3
15.05.2016
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Грёдиг
1 : 2
11.05.2016
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Рид
2 : 0
07.05.2016
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Грёдиг
2 : 0
30.04.2016
Рапид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Грёдиг
0 : 1
23.04.2016
Вольфсберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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4 мая
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2015.08.28 01:24
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2015.08.28 01:24
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