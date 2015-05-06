Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2015
май 2015
Лига чемпионов (2014/2015), 1/2 финала, первый матч
Барселона
3 : 0
Бавария
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 34 тур
Торино
0 : 1
Эмполи
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 25 тур
Москва
0 : 1
Текстильщик
Завершен
ЦРФСО
1 : 3
Зенит-2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
3 : 1
Домодедово
Завершен
Коломна
0 : 6
Спартак-2
Завершен
Псков
2 : 2
Леон Сатурн
Завершен
Химки
5 : 1
Знамя Труда
Завершен
Строгино
3 : 2
Торпедо Вл
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 25 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
Калуга
Тех. поражение
Тамбов
3 : 0
Тех. поражение
Арсенал-2
1 : 2
Витязь
Завершен
Локомотив
0 : 0
Чертаново
Завершен
Зенит
0 : 2
Факел
Завершен
Орел
0 : 2
Рязань
Завершен
Металлург Л
0 : 0
Динамо Бр
Завершен
Подолье
0 : 2
Авангард
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 22 тур
КАМАЗ
1 : 0
Зенит-Ижевск
Завершен
Носта
2 : 1
Динамо Киров
Завершен
Челябинск
0 : 1
Нефтехимик
Завершен
Лада-Тольятти
3 : 3
Волга
Завершен
Рубин-2
2 : 0
Сызрань-2003
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч
Эстудиантес
2 : 1
Санта-Фе
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, ответный матч
Тигрес УАНЛ
1 : 1
Завершен
США. МЛС 2015. группа Западная конференция
Динамо Хьюстон
0 : 1
Сан-Хосе
Завершен