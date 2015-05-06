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Расписание матчей 06-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Лига чемпионов (2014/2015), 1/2 финала, первый матч Таблица
6 мая, 21:45
Барселона
3 : 0
Бавария
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 34 тур Таблица
6 мая, 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 25 тур Таблица
6 мая, 17:00
Москва
0 : 1
Текстильщик
Завершен
6 мая, 18:00
ЦРФСО
1 : 3
Зенит-2
Завершен
6 мая, 18:00
Олимп-Долгопрудный
3 : 1
Домодедово
Завершен
6 мая, 18:00
Коломна
0 : 6
Спартак-2
Завершен
6 мая, 18:30
Псков
2 : 2
Леон Сатурн
Завершен
6 мая, 19:00
Химки
5 : 1
Знамя Труда
Завершен
6 мая, 19:00
Строгино
3 : 2
Торпедо Вл
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 25 тур Таблица
6 мая, 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 3
Калуга
Тех. поражение
6 мая, 00:00
Тамбов
3 : 0
Тех. поражение
6 мая, 14:00
Арсенал-2
1 : 2
Витязь
Завершен
6 мая, 18:00
Локомотив
0 : 0
Чертаново
Завершен
6 мая, 18:00
Зенит
0 : 2
Факел
Завершен
6 мая, 18:00
Орел
0 : 2
Рязань
Завершен
6 мая, 18:00
Металлург Л
0 : 0
Динамо Бр
Завершен
6 мая, 19:00
Подолье
0 : 2
Авангард
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 22 тур Таблица
6 мая, 14:00
КАМАЗ
1 : 0
Зенит-Ижевск
Завершен
6 мая, 16:00
Носта
2 : 1
Динамо Киров
Завершен
6 мая, 16:30
Челябинск
0 : 1
Нефтехимик
Завершен
6 мая, 17:00
Лада-Тольятти
3 : 3
Волга
Завершен
6 мая, 17:00
Рубин-2
2 : 0
Сызрань-2003
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, первый матч Таблица
6 мая, 02:45
Эстудиантес
2 : 1
Санта-Фе
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, ответный матч Таблица
6 мая, 05:00
Тигрес УАНЛ
1 : 1
Завершен
США. МЛС 2015. группа Западная конференция Таблица
6 мая, 03:30
Динамо Хьюстон
0 : 1
Сан-Хосе
Завершен
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