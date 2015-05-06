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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 06 мая 2015
Торино
06.05.2015, среда, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
3'
Д. Паделли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Эмполи
Желтая карточка
Б. Перес
90'
+2
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
77'
75'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
71'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Весино
Желтая карточка
А. Гонсалес
66'
65'
Желтая карточка
М. Руй
63'
Замена
Д. Кроче
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
К. Глик
59'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
57'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Молинаро
55'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Паделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Амаури
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Эмполи
16
Маттео Биджери
ВР
30
Давиде Басси
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
3
Молинаро
36
Дармиан
15
Гонсалес
7
Эль-Каддури
14
Гацци
27
Квальярелла
77
Мартинес
4-3-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
24
Ругани
93
Барба
6
Мариу Руй
15
Весино
10
Зелински
16
Вальдифиори
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3
Молинаро
33
Перес
33
Перес
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
10
Зелински
11
Кроче
11
Кроче
10
Зелински
15
Весино
8
Синьорелли
8
Синьорелли
15
Весино
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Торино
Эмполи
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Маттео Биджери
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Маттео Биджери
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Стадио Олимпико
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