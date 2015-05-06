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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 06 мая 2015
Барселона
06.05.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Бавария
77'
Л. Месси
80'
Л. Месси
90+4'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бавария
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
90'
+4
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
88'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
86'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
82'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
80'
79'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
77'
Желтая карточка
Неймар
68'
Желтая карточка
Ж. Пике
64'
55'
Желтая карточка
Х. Бернат
50'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Д. Алвес
46'
34'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛВ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
4
Бенатиа
17
Боатенг
24
Бернат
21
Лам
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
13
Мюллер
9
Левандовски
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
Остались в запасе
Барселона
Бавария
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:30 (прямая)
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