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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 12 мая 2015
Бавария
12.05.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
7'
М. Бенатиа
59'
Р. Левандовски
74'
Т. Мюллер
15'
Неймар
29'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Барселона
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
87'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Б. Швайнштайгер
87'
85'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
С. Роде
83'
Желтая карточка
Х. Алонсо
81'
Желтая карточка
Р. Левандовски
76'
75'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
74'
71'
Замена
Ж. Матье
️️️️
И. Ракитич
Замена
С. Роде
️️️️
Ф. Лам
67'
63'
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ! 2:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
59'
46'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Т. Алькантара
45'
+2
Желтая карточка
Рафинья
39'
29'
ГОЛ! 1:2!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
15'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Х. Алонсо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛВ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
4
Бенатиа
17
Боатенг
13
Рафинья
21
Лам
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
21
Лам
17
Роде
17
Роде
21
Лам
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
11
Ракитич
22
Матье
22
Матье
11
Ракитич
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Бавария
Барселона
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бавария - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:30 (прямая)
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