Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2015
май 2015
Лига Европы (2014/2015), 1/2 финала, ответный матч
Днепр
1 : 0
Наполи
Завершен
Фиорентина
0 : 2
Севилья
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 30 тур
Ангушт
0 : 2
Витязь
Завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Завершен
Дружба
0 : 2
Машук-КМВ
Завершен
Черноморец
4 : 0
Завершен
Афипс
2 : 0
Спартак-Нальчик
Завершен
Армавир
2 : 0
МИТОС
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 28 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лесото
0 : 0
ЮАР
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, 1/8 финала, ответный матч
Крузейро
1 : 0
Сан-Паулу
Завершен
Интернасьонал
3 : 1
Атлетико Минейро
Завершен
Коринтианс
0 : 1
Гуарани
Завершен
США. МЛС 2015
Ди Си Юнайтед
2 : 1
Орландо Сити
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 31 тур
Акхисар Беледиеспор
1 : 1
Бешикташ
Завершен