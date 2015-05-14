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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Севилья
Фиорентина - Севилья: обзор матча 14 мая 2015
Фиорентина
14.05.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Севилья
22'
К. Бакка
27'
Д. Карришу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Севилья
Замена
А. Лаццари
️️️️
Б. Валеро
85'
73'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Фернандес
67'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
67'
54'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Б. Валеро
49'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Х. Мария Басанта
46'
34'
Желтая карточка
Э. Банега
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Карришу
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
С. Савич
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Писарро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
(К)
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
15
Савич
15
Басанта
7
Писарро
6
Валеро
14
Фернандес
17
Хоакин
10
Салах
72
Иличич
3-4-1-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Карришу
22
Видаль
20
Крыховяк
25
Мбиа
14
Тремулинас
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
15
Басанта
21
Паскуаль
21
Паскуаль
15
Басанта
14
Фернандес
47
Бадель
47
Бадель
14
Фернандес
6
Валеро
10
Лаццари
10
Лаццари
6
Валеро
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Фиорентина
Севилья
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фиорентина - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:25 (прямая)
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