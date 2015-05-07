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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Фиорентина
Севилья - Фиорентина: обзор матча 07 мая 2015
Севилья
07.05.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Фиорентина
17'
А. Видаль
52'
А. Видаль
75'
К. Гамейро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Г. Крыховяк
83'
79'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Гомес
78'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Видаль
75'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
74'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Мбиа
71'
Травма
С. Мбиа
70'
68'
Желтая карточка
М. Алонсо
67'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бадель
64'
Травма
М. Бадель
Замена
Коке
️️️️
Х. Антонио Рейес
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
Витоло
52'
Желтая карточка
Д. Карришу
46'
46'
Замена
М. Ричардс
️️️️
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Бакка
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
(К)
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-3-1-2-1
15
Серхио Рико
25
Мбиа
23
Карришу
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
20
Крыховяк
22
Видаль
11
Банега
7
Витоло
19
Рейес
70
Бакка
4-1-2-2-1
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
14
Фернандес
47
Бадель
6
Валеро
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
19
Рейес
23
Коке
23
Коке
19
Рейес
25
Мбиа
10
Иборра
10
Иборра
25
Мбиа
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
4
Томович
4
Ричардс
4
Ричардс
4
Томович
47
Бадель
7
Писарро
7
Писарро
47
Бадель
27
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
27
Гомес
Остались в запасе
Севилья
Фиорентина
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Севилья - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:25 (прямая)
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