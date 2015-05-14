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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ростов (мол)
Мордовия (мол) - Ростов (мол): обзор матча 14 мая 2015
Мордовия (мол)
14.05.2015, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
74'
А. Игошев
57'
Б. Су Ю
90+4'
А. Демченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ростов (мол)
90'
+5
Желтая карточка
А. Демченко
Желтая карточка
А. Теняев
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Демченко
Желтая карточка
А. Шинкаренко
90'
+3
Замена
В. Котков
️️️️
А. Ларин
90'
+2
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
85'
Желтая карточка
А. Ларин
79'
77'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Степанов
ГОЛ! 1:1!
А. Игошев
74'
Замена
А. Маланьин
️️️️
М. Чураков
72'
68'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Трошечкин
Замена
А. Игошев
️️️️
З. Алборов
67'
Замена
В. Адаев
️️️️
Д. Абрамов
67'
66'
Желтая карточка
Д. Христис
Замена
А. Ларин
️️️️
А. Аскеров
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Б. Су Ю
46'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Остапенко
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Н. Хайкин
46'
44'
Желтая карточка
Д. Остапенко
34'
Замена
А. Сиденко
️️️️
Г. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
83
Максим Чураков
ЦФ
7
Денис Абрамов
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
82
Владимир Котков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Алексей Ларин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-3-3
12
Хайкин
42
Усов
46
Алборов
44
Чубукин
45
Теняев
58
Шинкаренко
49
Аббакумов
71
Аскеров
8
Сысуев
7
Абрамов
83
Чураков
3-3-2-2
82
Суслов
45
Лазуткин
53
Христис
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
17
Демченко
8
Остапенко
86
Ю
50
Козлов
30
Степанов
71
Аскеров
65
Ларин
65
Ларин
71
Аскеров
46
Алборов
54
Игошев
54
Игошев
46
Алборов
83
Чураков
48
Маланьин
48
Маланьин
83
Чураков
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
7
Абрамов
9
Адаев
9
Адаев
7
Абрамов
Ларин
82
Котков
82
Котков
Ларин
12
Хайкин
35
Калюжный
35
Калюжный
12
Хайкин
30
Степанов
44
Смирнов
44
Смирнов
30
Степанов
8
Остапенко
80
Машкин
80
Машкин
8
Остапенко
50
Козлов
47
Сиденко
47
Сиденко
50
Козлов
5
Трошечкин
27
Ахмаев
27
Ахмаев
5
Трошечкин
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ростов (мол)
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
18
Александр Юрьев
ЦФ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
53
Тимур Раимов
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
18
Александр Юрьев
ЦФ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Мордовия (мол) - Ростов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Старт
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2016.04.22 15:54
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
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